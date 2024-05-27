İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, komşularla iyi ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, komşularla iyi ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, komşularla iyi ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, resmi ziyaret kapsamında Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelerek komşularla ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması konularında anlaştıklarını belirtti. İki ülke yetkilileri ayrıca İsrail'in işlediği insanlık suçlarının durdurulması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması konularında da görüş alışverişinde bulundu.

27.05.2024 15:51
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, dış politikada hedeflerinin komşularla iyi ilişkiler geliştirmek olduğunu söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Bakıri, resmi ziyaret kapsamında İran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Bakıri, "Biz bugün komşularımızla ilişkilerimizi geliştirme yolunda ilerliyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizde hiçbir boşluk kalmamasını hedefliyoruz. Bölgenin güvenliğini, bölge ülkeleriyle temin etmeye çalışıyoruz. Bu, yabancıları bölgeden atmanın tek yoludur." dedi.

Umman Dışişleri Bakanı ile Gazze konusunu ele aldıklarını aktaran Bakıri, İsrail'in işlediği insanlık suçunun durdurulması için daha ciddi adımlar atılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili başsağlığı diledi.

İki ülke ilişkilerinin gelişme halinde olduğuna işaret eden Busaidi, "İki ülkenin ortak sorunları ve Filistin meselesiyle ilgili istişarede bulunduk." dedi.

Busaidi, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İran, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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