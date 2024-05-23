İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için Tahran'da tören düzenlendi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için Tahran'da tören düzenlendi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için Tahran\'da tören düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için Tahran'da tören düzenlendi. Törene birçok üst düzey yetkili katıldı. Abdullahiyan'ın naaşı defnedilmek üzere Rey şehrine götürüldü.

23.05.2024 10:51
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da tören düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen tören alanına Abdullahiyan'ın naaşı askeri bando eşliğinde getirildi.

Anma konuşmalarının yapıldığı törene Bakanlık çalışanlarının yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve üst düzey yetkililer katıldı.

Tören sonunda Abdullahiyan'ın naaşı defnedilmek üzere Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine götürüldü.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bagheri Kani, Abdullahiyan'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Kaynak: AA

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