İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ölümü Sonrası Ali Bakıri Vekaleten Atandı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ölümü Sonrası Ali Bakıri Vekaleten Atandı

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan\'ın Ölümü Sonrası Ali Bakıri Vekaleten Atandı

İran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve nükleer konulardaki Baş Müzakereci Ali Bakıri vekaleten Dışişleri Bakanlığına getirildi. Bakıri, İran devlet televizyonunda çalışmış, Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş ve nükleer müzakerelerde yer almış bir isimdir.

20.05.2024 15:21
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İran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve nükleer konulardaki Baş Müzakereci Ali Bakıri vekaleten Dışişleri Bakanlığına getirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, hükümet kurulunun olağanüstü toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi açıklamalarda bulundu.

Cehromi, Abdullahiyan'ın ölümüyle boşalan Dışişleri Bakanlığına, 2021 yılından bu yana Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı olarak görev yapan Bakıri'nin vekaleten atandığını belirtti.

Ali Bakıri kimdir?

Bakıri, 1967 yılında Tahran'da dünyaya geldi. Tahran'daki İmam Sadık Üniversitesi'nde İslami ilimler ve iktisat alanında lisansını tamamladı ve bu üniversitede ekonomi dersleri verdi.

İran devlet televizyonunda kısa bir süre çalışan Bakıri, daha sonra Dışişleri Bakanlığında göreve başladı.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında İran'ın nükleer ekibinde yer aldı ve nükleer müzakerelerde Said Celili ile birlikte çalıştı.

Bakıri, 2012 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Said Celili'nin seçim merkezi başkanlığını yaptı ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde Celili'nin yardımcılığı görevinde bulundu.

Aralık 2019'da dönemin Yargı Erki Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Reisi'nin kararıyla Yargı Erki'nin Uluslararası İlişkiler ve İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bakıri, 14 Eylül 2021'de ise Abdullahiyan'ın kararıyla Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı görevine getirildi.

Bakıri aynı zamanda İran'ın nükleer konulardaki görüşmelerinde Baş Müzakereci görevini de yürütüyordu.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ölümü Sonrası Ali Bakıri Vekaleten Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ölümü Sonrası Ali Bakıri Vekaleten Atandı - Son Dakika
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