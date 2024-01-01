İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Yemen\'deki Husi Sözcüsü Abdusselam, ikili ilişkileri değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Abdusselam ile bir araya geldi.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Abdusselam'ın ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştüğü kaydedildi.

Abdullahiyan, İran'ın Yemen'de barışın sağlanmasını desteklediğini, bu kapsamda "Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin ilerlemesinden memnun olduklarını" kaydetti.

Ülkesinin "her zaman Yemen halkının istek ve iradesini desteklediğini" ifade eden Abdullahiyan, Filistin halkına verdikleri destekten dolayı Husilere teşekkür etti.

İran'ın "direniş cephesine" devam eden siyasi desteğini takdir ettiklerini dile getiren Husi Sözcü Abdusselam, Yemen'de barışın sağlanması için gelinen son durum hakkında Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Abdusselam, Tahran temasları kapsamında dün de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya gelmişti.