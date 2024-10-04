İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Beyrut'ta - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Beyrut'ta

Abbas Erakçi, Lübnan ziyaretinde insani yardımlar ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

04.10.2024 11:19
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, temaslarda bulunmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Lübnan basınında yer alan haberde, bu sabah Erakçi'nin İsrail saldırıları altındaki Beyrut'a ulaştığı belirtildi.

Erakçi'nin Lübnan Başbakanı Necib Mikati başta olmak üzere bazı Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in geçen ay başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından Lübnan'ı ziyaret eden ilk İranlı üst düzey yetkili oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, iki milletvekili ve Kızılay Başkanının eşlik ettiği Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki heyetin, Lübnanlı üst düzey yetkililerle görüşmek için Beyrut'a gittiğini duyurdu.

Bekayi, Erakçi'nin Beyrut ziyareti sırasında, İran'ın insani yardımları kapsamında Lübnan'a 10 tonluk gıda ve ilaçtan oluşan insani yardımlarının da teslim edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Beyrut'ta - Son Dakika

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