İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail'in Saldırıları Bölgeyi Tehlikeli Bir Krizin Eşiğine Sürüklüyor

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Gazze'den sonra Batı Şeria'ya da başlattığı saldırılarla bölgeyi tehlikeli bir krizin eşiğine sürüklediğini belirtti.

Erakçi X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gazze soykırımını sürdüren İsrail şimdi de ölüm makinesini Batı Şeria'ya göndererek bölgeyi tehlikeli bir krizin eşiğine sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarını destekleyen Batılı ülkelere Tel Aviv'in provokasyonlarını durdurma çağrısında bulunan Erakçi, bu provokasyonların durdurulmaması halinde meydana gelebilecek tüm sonuçlardan İsrail'in Batılı destekçilerinin sorumlu tutulacağını vurguladı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 29 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 400'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 681 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.