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İran Dışişleri Bakanı, NATO Genel Sekreteri'nin İran'a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı, NATO Genel Sekreteri'nin İran'a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Kenani, NATO ve bazı üye ülkelerin karanlık sömürgecilik geçmişine rağmen, Genel Sekreterin İran aleyhine iddialarının trajikomik olduğunu belirtti. İran'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için yabancı güçlerin müdahalesine karşı bir politika yürüttüğünü dile getiren Kenani, NATO ve bazı üye ülkelerin yıkıcı ve müdahaleci politikalarının dünyanın birçok bölgesinde istikrar ve güvensizliğin temelini teşkil ettiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı, NATO Genel Sekreteri\'nin İran\'a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi
30.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:19
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İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna" yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından, Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

Kenani, "NATO ve bazı üye ülkelerin karanlık sömürgecilik geçmişine rağmen, Genel Sekreterin (İran aleyhine) iddiaları trajikomik ifadelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için yabancı güçlerin müdahalesine karşı bir politika yürüttüğünü dile getiren Kenani, NATO ve bazı üye ülkelerin "yıkıcı ve müdahaleci politikalarına" ek olarak askeri eylemlerinin sadece Batı Asya'da değil dünyanın birçok bölgesinde istikrar ve güvensizliğin temelini teşkil ettiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın "ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini" aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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