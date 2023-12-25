 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı, Ürdün ve Mısır mevkidaşlarıyla Gazze'deki saldırıları ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanı, Ürdün ve Mısır mevkidaşlarıyla Gazze'deki saldırıları ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ürdünlü ve Mısırlı mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve bölgedeki insani krizi ele alan görüşmeler gerçekleştirdi. Abdullahiyan, Ürdün ve Mısır'ın yürüttüğü çalışmalara destek verdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, Ürdün ve Mısır mevkidaşlarıyla Gazze\'deki saldırıları ele aldı
25.12.2023 - 21:51,
Abone Ol

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ürdünlü ve Mısırlı mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve bölgedeki insani krizi ele alan görüşmeler gerçekleştirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Es-Safedi'yi telefonla aradı.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasına ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Abdullahiyan, Ürdün'ün ve Kral 2. Abdullah'ın Filistin meselesine destek olmak için yürüttüğü çalışmalardan övgüyle söz etti.

Görüşmede, Suriye üzerinden Ürdün'e yapılan uyuşturucu kaçakçılığı ve bunun oluşturduğu tehlike de değerlendirildi.

Safedi, Ürdün'ün, uyuşturucu kaçakçılığını ulusal güvenliğe bir tehdit olarak algıladığını ve bunun kökünü kurutmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını dile getirdi.

Öte yandan Abdullahiyan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'deki insani krizi ve bunun hafifletilmesi için uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların yanı sıra iki ülke arasındaki meselelerin ele alındığı kaydedildi.

???????Şukri görüşmede, Mısır'ın, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardım girişlerinin garanti altına alınması amacıyla yürüttüğü temasların sonuçlarıyla ilgili Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazze, Ürdün, İran, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, Ürdün ve Mısır mevkidaşlarıyla Gazze'deki saldırıları ele aldı - Son Dakika


22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13
Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü

Son Dakika
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13 Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 23:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı, Ürdün ve Mısır mevkidaşlarıyla Gazze'deki saldırıları ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement