İran Dışişleri Bakanı, Ürdün ve Mısır mevkidaşlarıyla Gazze\'deki saldırıları ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ürdünlü ve Mısırlı mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve bölgedeki insani krizi ele alan görüşmeler gerçekleştirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Es-Safedi'yi telefonla aradı.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasına ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Abdullahiyan, Ürdün'ün ve Kral 2. Abdullah'ın Filistin meselesine destek olmak için yürüttüğü çalışmalardan övgüyle söz etti.

Görüşmede, Suriye üzerinden Ürdün'e yapılan uyuşturucu kaçakçılığı ve bunun oluşturduğu tehlike de değerlendirildi.

Safedi, Ürdün'ün, uyuşturucu kaçakçılığını ulusal güvenliğe bir tehdit olarak algıladığını ve bunun kökünü kurutmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını dile getirdi.

Öte yandan Abdullahiyan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'deki insani krizi ve bunun hafifletilmesi için uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların yanı sıra iki ülke arasındaki meselelerin ele alındığı kaydedildi.

???????Şukri görüşmede, Mısır'ın, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardım girişlerinin garanti altına alınması amacıyla yürüttüğü temasların sonuçlarıyla ilgili Abdullahiyan'a bilgi verdi.