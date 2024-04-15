İran Dışişleri Bakanı ve Katarlı Mevkidaşı İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki son gelişmeler ile İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Al Sani telefon görüşmesi yaptı.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşına son gelişmeler ile İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Abdullahiyan, güvensizliğin temel sebebinin İsrail yönetimi olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de bölgede istikrar ve güvenliğe duyulan ihtiyacı vurgulayarak İsrail'in eylemlerinin bölgedeki istikrarsızlığa sebep olduğunu ifade etti.

Abdullahiyan ile Al Sani, Gazze'deki gelişmelere de dikkati çekerek, "İsrail'in savaş suçlarına ve Gazze ile Batı Şeria halkının çektiği acılara son verilmesi gerektiğini" vurguladı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran önceki gün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.