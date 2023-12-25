İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan\'ın Tahran Büyükelçiliğinin yeniden faaliyetlerine başlamasını temenni ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin en kısa sürede yeniden faaliyetlerine başlaması temennisinde bulundu.

Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Kenani, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler oluğunu belirterek ticaret alanında da diyaloğun devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırı davasına dair Kenani, iki ülke başsavcılarının çevrim içi görüşme yaptığını, diğer sorunların çözümü için de ortak çaba ve girişimlerin devam etiğini aktardı.

Kenani, sürecin şu ana kadar olumlu ilerlediğini ifade ederek Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin yeniden diplomatik faaliyetlere başlaması için bir yol haritası üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Her iki ülkede de umut verici gelişmelere şahit olduklarını belirten Kenani, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğinin en kısa sürede yeniden faaliyetlerine başlamasına tanık olacağımızı umuyoruz." diye konuştu.

Gazze'deki mülteci kampına düzenlenen saldırıya kınama

İranlı Sözcü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği hava saldırısına ilişkin, "Bu suç, Siyonist rejimin dini ve uluslararası ilkelerin hiçbirine riayet etmediğini bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı kınayan Kenani, uluslararası toplumun İsrail'in işlediği suçları önlemek için caydırıcı tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

İran'ın açık sulardaki saldırılarla ilişkilendirilmesini reddediyoruz

Kenani, ABD'nin uluslararası sularda yaşanan bazı olayların sorumlusunun İran olduğu yönündeki açıklamaları hakkında, "ABD'nin suçlamalarının hiç bitmediğini ve Gazze'deki suçlarını örtbas etmek için bu tür asılsız suçlamalarda bulunduğunu" savundu.

Sözcü Kenani, ülkesinin açık sulardaki saldırılarla ilişkilendirilmesini reddettiklerini söyledi.