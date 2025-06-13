İran Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Saldırgan Eylemler Ciddi Sonuçlar Doğurur - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Saldırgan Eylemler Ciddi Sonuçlar Doğurur

13.06.2025 09:59
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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak, bu tür eylemlerin ciddi sonuçlar doğuracağını ve ABD'nin bu saldırılarda sorumluluğu olduğunu belirtti. Bakanlık, saldırıların BM Şartı’na aykırı olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Siyonist rejimin aziz vatanımız İran'a yönelik her türlü saldırgan girişiminin ciddi ve kapsamlı sonuçları, doğrudan bu rejim ve onun destekçilerine ait olacaktır. Bu tür saldırgan eylemlerin, ABD'nin bilgisi ve onayı olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir ve bu rejimin başlıca destekçisi olan ABD hükümeti de siyonist rejimin maceracı eylemlerinin tehlikeli sonuçlarından sorumlu olacaktır" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran Devrim Muhafızları komuta kademesinin de aralarında bulunduğu İran'a yönelik saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Aziz vatanımız İran, cani ve saldırgan Siyonist rejim tarafından haksız bir şekilde hedef alındı. Bu yasa dışı ve işgalci rejim, bu sabah erken saatlerde, İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek, Tahran'da ve ülkemizin diğer bazı şehirlerinde çeşitli yerleşim yerlerine saldırılar düzenledi ve İran'ın onurunu ve otoritesini, bilim ve teknolojiyi savunan vatanın en şerefli ve vatansever hizmetkarlarından oluşan bir grup insanımızı diğer masum insanlarla birlikte katletti. Dışişleri Bakanlığı, siyonist rejimin bu affedilemez saldırısı sonucu vatan uğruna şehit olan vatan savunucularını ve hizmetkarlarını rahmetle anmakta, Büyük Önderlik Makamı'na ve aziz İran halkına hem tebrik hem de taziyelerini sunmaktadır.

Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 4. maddesinin 2. fıkrasının açık bir ihlali ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı açık bir saldırıdır. Bu saldırıya karşılık vermek, BM Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca İran'ın meşru ve yasal hakkıdır. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İran'ın varlığını savunmak adına, tüm güçleriyle ve kendisinin belirleyeceği yöntemle karşılık vermekte asla tereddüt etmeyecektir. İran İslam Cumhuriyeti, BM'nin kurucu üyesi olarak, bu örgütün varlık amacının saldırganlıkları, barış ihlallerini ve barışa yönelik tehditleri önlemek olduğunu hatırlatarak, İsrail rejiminin İran'a yönelik açık saldırganlığıyla uluslararası barış ve güvenliğin ihlal edilmesine karşı derhal harekete geçilmesi yönünde BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunun altını çizmekte ve Konsey başkanı ile üyelerine bu konuda en kısa sürede adım atmaları çağrısında bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BM Şartı uyarınca BM Genel Sekreteri'nin bu konudaki sorumluluklarını hatırlatarak kendisinden de acil bir şekilde harekete geçmesini talep etmektedir.

BM'ye üye tüm devletlerden; özellikle de bölge ülkeleri ve İslam ülkeleri, Bağlantısızlar Hareketi ve uluslararası barış ve güvenliğe hassasiyet gösteren tüm hükümetlerden beklentimiz, bu suç teşkil eden saldırıyı derhal kınamaları ve küresel barış ve güvenliği benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bırakan bu tehlikeli maceraya karşı acil ve kolektif adımlar atmalarıdır. Siyonist rejimin aziz vatanımız İran'a yönelik her türlü saldırgan girişiminin ciddi ve kapsamlı sonuçları, doğrudan bu rejim ve onun destekçilerine ait olacaktır. Bu tür saldırgan eylemlerin, ABD'nin bilgisi ve onayı olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir ve bu rejimin başlıca destekçisi olan ABD hükümeti de Siyonist rejimin maceracı eylemlerinin tehlikeli sonuçlarından sorumlu olacaktır."

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Saldırgan Eylemler Ciddi Sonuçlar Doğurur - Son Dakika

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