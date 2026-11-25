İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a askeri saldırılarını ve ABD'nin bu ülkenin iç işlerine "yıkıcı müdahalelerini" kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları ile ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve Lübnan'ın "iç işlerine müdahalelerine" tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'da sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınandı, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunma hakkının bulunduğu vurgulandı.

Saldırıların Lübnan'ın bağımsızlık yıldönümü kutlamalarıyla aynı döneme denk gelmesine dikkat çekilerek İsrail'in eylemlerinin Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve Kasım 2024 ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'deki eylemlerine karşı uluslararası toplumun etkili adımlar atması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin uluslararası girişimleri engellediği ifade edildi.

ABD yönetiminin, Lübnan'ın iç işlerine müdahalesini de kınayan İran Dışişleri Bakanlığı, bu girişimlerin ülkenin bağımsızlığına, güvenliğine ve ulusal bütünlüğüne zarar verdiğini savundu.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'daki gelişmeler karşısındaki tutumunu da eleştirdi.