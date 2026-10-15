İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda alev alan petrol tankerini tespit etti

İran Ordusu Donanması, Umman Denizi'nde takip sistemini kapatarak yol alan bir petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Donanması, Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan bir tankere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, donanma ekiplerinin, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde devriye görevi icra ettiği sırada "yasaklı bölge" olarak nitelendirilen bölgede alev almış bir petrol tankerini tespit ettikleri aktarıldı.

Petrol tankerinin, İran donanması ile herhangi bir koordinasyon girişiminde bulunmadığı, takip sistemini kapattığı ve Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalıştığı belirtildi.

Söz konusu tankerin saldırıya mı uğradığı veya teknik sorun mu yaşadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.