İran, dörtlü toplantı sonrası Katar'a arabuluculuk şartlarını hatırlattı - Son Dakika
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İran, dörtlü toplantı sonrası Katar'a arabuluculuk şartlarını hatırlattı

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İran, Tahran'daki dörtlü toplantı sonrası Katar'ın 'Tahran iyi niyet göstermeli' açıklamasına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mahmud Meliki, Katar'ın arabuluculuk şartlarına bağlı kalması gerektiğini belirtti.

TAHRAN (AA) – İran, Tahran'daki dörtlü toplantının ardından Katar'dan yapılan "Tahran'ın iyi niyet göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalara tepki göstererek, Katar'ın arabuluculuk şartlarının gerekliliklerine bağlı kalması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mahmud Meliki, Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Direktörü İbrahim Sultan Haşimi'nin İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Tahran'da önceki gün İran, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen dörtlü toplantının İran'ın bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını gözeten sorumlu yaklaşımını ve iyi niyetini ortaya koyduğunu söyleyen Meliki, Katar dahil bölgedeki tüm ülkelerin politikalarında ve yaklaşımlarında iyi niyet göstermelerini beklediklerini ifade etti.

Meliki, "İran, bölge ülkelerinin iyi komşuluk ilkesine uymalarını ve özellikle saldırgan tarafların İran'a yönelik askeri saldırılarında kendi topraklarını ve imkanlarını kullanmalarına izin vermek gibi girişimleri tekrarlamaktan kaçınmalarını bekliyor. Katar, arabuluculuk şartlarının gerekliliklerine bağlı kalmalı." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Direktörü Haşimi, dün başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, İran tarafından bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasına ilişkin olumlu açıklamalar yapıldığını ancak Tahran'ın bu konuda iyi niyet göstermesi gerektiğini belirtmişti.

"Bölgesel güvenlik ilkelerine bağlı kalma ve iyi niyet gösterme konusunda top şu an İran'ın sahasında" diyen Haşimi, arabuluculuk girişimlerinin başarıya ulaşması için İran'ın Körfez ülkelerine yönelik tehditlerine son vermesinin önemini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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