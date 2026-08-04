İran Ekonomisi İçin Direnç Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Ekonomisi İçin Direnç Mesajı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ekonomi Bakanı, ekonomik savaş ve saldırılara karşı direneceklerini belirtti.

İSTANBUL (AA) – İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid Ali Medenizade, ülkesinin askeri ve siber saldırıların yanı sıra ekonomik savaşla da karşı karşıya olduğunu belirterek, İran ekonomisini çökertmeye yönelik girişimlerin başarısız olacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Medenizade, ülkenin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a karşı "hibrit savaş" yürütüldüğünü savunan Medenizade, bazı hasım ülkelerin son dönemde askeri ve siber saldırıların yanı sıra ekonomik alanda da operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Söz konusu ülkelerin İran'a yönelik yalnızca askeri saldırılarla yetinmediğini, halkın yaşam koşullarını ve ülke ekonomisini de hedef aldığını dile getiren Medenizade, İran halkının geçmişte olduğu gibi bu süreçte de direnç göstereceğini ifade etti.

Medenizade, "Düşmanlar, İran ekonomisini çökertme hayallerini mezara götürecek." dedi.

Hükümetin gelecek iki yılı kapsayan ekonomik direnç programı hazırladığını aktaran Medenizade, halka endişelenmemeleri çağrısında bulundu ve ülkenin herhangi bir zarara uğramayacağını savundu.

İran'ın bankacılık sisteminin iflas ettiği veya devletin bütçeyi finanse edemeyeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Medenizade, bu tür iddiaların neden ortaya atıldığını ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Medenizade, İran yönetiminin ülkeye yönelik her türlü ekonomik girişime karşı hazırlıklı olduğunu ve gerekli karşı tedbir planları bulunduğunu sözlerine ekledi.

İran'da uzun süredir devam eden yaptırımların ekonomik sorunları derinleştirdiği belirtiliyor. ABD'nin ablukası sonrası ihracat yolları daralan İran'da iş yerlerinin kapandığı ve işsizliğin arttığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Ekonomisi İçin Direnç Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi
TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kırşehir’de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti
Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada
İstanbul’da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
13:10
Süper Lig’de dev takas Fenerbahçe’den Cengiz Ünder formülü
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü
12:33
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 13:27:49. #7.13#
SON DAKİKA: İran Ekonomisi İçin Direnç Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.