İran Ekonomisi İçin Direnç Mesajı

İSTANBUL (AA) – İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid Ali Medenizade, ülkesinin askeri ve siber saldırıların yanı sıra ekonomik savaşla da karşı karşıya olduğunu belirterek, İran ekonomisini çökertmeye yönelik girişimlerin başarısız olacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Medenizade, ülkenin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a karşı "hibrit savaş" yürütüldüğünü savunan Medenizade, bazı hasım ülkelerin son dönemde askeri ve siber saldırıların yanı sıra ekonomik alanda da operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Söz konusu ülkelerin İran'a yönelik yalnızca askeri saldırılarla yetinmediğini, halkın yaşam koşullarını ve ülke ekonomisini de hedef aldığını dile getiren Medenizade, İran halkının geçmişte olduğu gibi bu süreçte de direnç göstereceğini ifade etti.

Medenizade, "Düşmanlar, İran ekonomisini çökertme hayallerini mezara götürecek." dedi.

Hükümetin gelecek iki yılı kapsayan ekonomik direnç programı hazırladığını aktaran Medenizade, halka endişelenmemeleri çağrısında bulundu ve ülkenin herhangi bir zarara uğramayacağını savundu.

İran'ın bankacılık sisteminin iflas ettiği veya devletin bütçeyi finanse edemeyeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Medenizade, bu tür iddiaların neden ortaya atıldığını ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Medenizade, İran yönetiminin ülkeye yönelik her türlü ekonomik girişime karşı hazırlıklı olduğunu ve gerekli karşı tedbir planları bulunduğunu sözlerine ekledi.

İran'da uzun süredir devam eden yaptırımların ekonomik sorunları derinleştirdiği belirtiliyor. ABD'nin ablukası sonrası ihracat yolları daralan İran'da iş yerlerinin kapandığı ve işsizliğin arttığı ifade ediliyor.