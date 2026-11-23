İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, her türlü yönetim karşıtı ayaklanmayı önceden tespit edip bastıracaklarını söyledi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Radan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Radan, "Her türlü yönetim karşıtı ayaklanmayı başlamadan önce tespit edecek, bastıracak ve ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'da son yıllarda ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle meydana gelen sokak gösterileri yönetim karşıtı eylemlere dönüşmüştü. Her gösterideki katılım ve şiddet olayları bir öncekine göre artış gösterirken Tahran yönetimi, ABD ve İsrail'in bu olaylarda faydalanmaya çalıştığını öne sürmüştü.