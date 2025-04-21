İran Enerji Bakanı'ndan Elektrik Kesintisi Özürü

İran'da Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, katıldığı bir etkinliğe ev sahipliği yapan salonun elektriği kesilince konuklardan özür diledi.

Ülke medyasında paylaşılan görüntülere göre, Enerji Bakanı Aliabadi'nin de katıldığı Şehid Recai Festivali'nin açılışı sırasında etkinliğin yapıldığı Enerji Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Basra Körfezi Salonu'nun elektriği kesildi.

Etkinlikte konuşan Enerji Bakanı Aliabadi, konferans salonunda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili olarak, "Şebeke ve dağıtımı aradım, elektrik şebekesiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Sorun, Enerji Araştırma Enstitüsü'nün salonuyla ilgili. Yine de özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Aliabadi, ülkedeki enerji sıkıntısına işaret ederek, "Su ve elektrik dengesizliği bir gerçektir. Programlarımızda iki temel konuya odaklanıyoruz: Tüketimi kontrol altına almak ve üretimi artırmak." dedi.

Törenin ardından açıklama yapan İran Elektrik Dağıtım Şirketi (Tevanir) Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 2018'den beri ciddi bir elektrik dengesizliği yaşadıklarını ve bu sorunun da aşırı tüketimden kaynaklandığını söyledi.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, özellikle çok sıcak aylarda ve kışın soğuk günlerinde zaman zaman enerji sıkıntıları yaşıyor.