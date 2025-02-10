İran, Filistinli Göçüne Karşı Çıktı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi teklifinin tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesine göre Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

"Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi teklifi, tüm uluslararası hukuk ve BM kurallarına aykırıdır. Aynı zamanda İsrail rejiminin soykırım ve Filistin'i yok etme planının tamamlayıcısıdır." değerlendirmesinde bulunan İranlı yetkili, uluslararası toplumu, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine ve suç işlemeye devam etmesine engel olmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ise Filistin halkının kendi topraklarından zorla sürgün edilmesine yönelik her türlü planı reddettiğini, Filistin halkının meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı ve Gazze'ye yardım gönderilmesinin hızlandırılarak, yeniden inşasına yardımcı olunmasının öncelikli hedef olduğunu dile getirdiği kaydedildi.