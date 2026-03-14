İran Füze Misillemesi: Tel Aviv ve Kudüs'te Patlama Sesleri
İran Füze Misillemesi: Tel Aviv ve Kudüs'te Patlama Sesleri

14.03.2026 17:01
İran'dan yapılan füze saldırıları sonrası İsrail'in Tel Aviv ve Kudüs'ünde patlama sesleri duyuldu.

TEL İran'dan ardı ardına yapılan iki misilleme nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı gönderilirken, açıklamada halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Tel Aviv'de sirenlerin çalmasının ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusunun misillemenin sona erdiğini duyurmasından yalnızca birkaç dakika sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler devreye girdi.

Doğu Kudüs'te İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği görüldü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs semalarından çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu.

İran misillemesinde Eylat'ta 2 yaralı

İsrail basını, ülkenin güneyindeki Eylat kenti ve Arava bölgesinde de İran'dan başlatılan misillemenin ardından sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle Eylat kentinde biri ağır iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından şarapnel parçalarının İsrail orta kesiminde açık bir alana düştüğü de bildirildi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:49:38.
