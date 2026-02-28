İran Gelişmeleri Avrupa Konseyi'ni Endişelendiriyor

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, " İran'daki gelişmeler büyük bir endişe kaynağı. Bölgedeki ortaklarımızla yakın temastayız. Bölgesel güvenlik ve istikrarı korumaya yönelik kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Nükleer güvenliğin sağlanması ve gerginlikleri daha fazla artırabilecek ya da küresel nükleer yayılmayı önleme rejimini zayıflatabilecek her türlü eylemin önlenmesi son derece önemlidir" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Costa, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Avrupa Birliği (AB) İran'ın katil rejimi ve Devrim Muhafızları'nın eylemlerine yanıt olarak kapsamlı yaptırımlar kabul etmiş ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunarak nükleer ve balistik programların ele alınmasına yönelik diplomatik çabaları sürekli olarak desteklemiştir. AB üye ülkeleriyle yakın iş birliği içinde, bölgedeki AB vatandaşlarının tam desteğimize güvenebilmelerini sağlamak için gereken tüm adımları atacağız. Tarafları azami itidal göstermeye, sivilleri korumaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz."