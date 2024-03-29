İran Genelkurmay Başkanı ve Hamas Lideri Tahran'da Görüştü

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Bakıri, Tahran'ı ziyaret eden Heniyye ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının İsrail'in "yenilmezlik efsanesini" ortadan kaldırdığını ifade eden Bakıri, "Düşmana en kısa sürede sürpriz saldırı yapabilecek istihbarat özelliği nedeniyle bu harekatı benzersiz, istisnai ve başarılı bir harekat olarak değerlendiriyor ve böyle savaşçılara sahip olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz." dedi.

Filistin'in, Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sayesinde dünyanın ve İslam dünyasının ilk meselesi haline geldiğini belirten Bakıri, İsrail'in Gazze'de yalnızca kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masum insanları öldürdüğünü dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ise İranlı komutanlarla görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Filistin'deki marjinal sorunlar, Filistin halkının taleplerinin görmezden gelinmesine neden oldu ancak Allah'ın izniyle 7 Ekim operasyonu, Filistin halkının yüreğindeki sözlerin dünyaya ulaşmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'a 26 Mart'ta giden Heniyye, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.