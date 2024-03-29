İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, başkent Tahran'da bir araya geldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre Bakıri, Tahran'ı ziyaret eden Heniyye ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Görüşmede, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının İsrail'in "yenilmezlik efsanesini" ortadan kaldırdığını ifade eden Bakıri, "Düşmana en kısa sürede sürpriz saldırı yapabilecek istihbarat özelliği nedeniyle bu harekatı benzersiz, istisnai ve başarılı bir harekat olarak değerlendiriyor ve böyle savaşçılara sahip olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz." dedi.
Filistin'in, Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sayesinde dünyanın ve İslam dünyasının ilk meselesi haline geldiğini belirten Bakıri, İsrail'in Gazze'de yalnızca kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masum insanları öldürdüğünü dile getirdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ise İranlı komutanlarla görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Filistin'deki marjinal sorunlar, Filistin halkının taleplerinin görmezden gelinmesine neden oldu ancak Allah'ın izniyle 7 Ekim operasyonu, Filistin halkının yüreğindeki sözlerin dünyaya ulaşmasını sağladı." ifadelerini kullandı.
İran'ın başkenti Tahran'a 26 Mart'ta giden Heniyye, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.
Son Dakika › Güncel › İran Genelkurmay Başkanı ve Hamas Lideri Tahran'da Görüştü - Son Dakika
Siirt'in Şirvan ilçesinde, okul servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Erdağ, vatandaşların bölünmüşlüğe rağmen sandığa sahip çıkması gerektiğini belirtti ve herkesi oy kullanmaya davet etti.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezleri'ndeki yaklaşık 100 kilometrelik kayak pistlerinin toplamının 350 kilometre uzunluğuna çıkarılacağını bildirdi. Sekmen, turizmin şehrin bacasız sanayisi olduğunu ve kentteki kayak merkezleri için önemli projeleri olduğunu belirtti.
Isparta'nın Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ali İhsan D. idaresindeki kamyonet ile Ali C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında çıkan yangında, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın, istasyon görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iftar saatinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Sürücü ve vatandaşların yardımıyla yangına müdahale edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. İbecik köyünde meydana gelen olayda G.G. ile Ş.G. arasında tartışma çıktı. Ş.G. aldığı av tüfeğiyle G.G.'yi yaraladı. Jandarma ekipleri Ş.G.'yi gözaltına aldı, G.G.'nin tedavisi devam ediyor.
İzmir'de, her gün binlerce kişinin kullandığı İzmir Banliyo Sistemi'nde teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazıları ise birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?