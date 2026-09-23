İran, Güney Pars'ta hasarlı kapasitenin yüzde 50'sini devreye aldı - Son Dakika
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İran, Güney Pars'ta hasarlı kapasitenin yüzde 50'sini devreye aldı

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İran Petrol Bakan Yardımcısı Zeraatkar, ABD ve İsrail'in İHA saldırılarında 3. ve 6. fazları hedef alınan Güney Pars gaz sahasında hasar gören kapasitenin yaklaşık yüzde 50'sinin yeniden çalıştığını bildirdi. Yenileme sürerken halktan enerji tasarrufu istedi.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Zeraatkar, Güney Pars doğal gaz sahasında hasar gören üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sinin yeniden işler hale getirildiğini açıkladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Zeraatkar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında birçok kez hedef alınan Güney Pars doğal gaz sahasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Pars gaz sahasında zarar gören tesislerin en kısa sürede yenilenmesi için bir program oluşturulduğunu belirten Zeraatkar, bazı bölümlerin beklenen süreden daha erken yenilendiğini ifade etti.

Zeraatkar, hasar gören üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sini yeniden işler hale getirdiklerini söyledi.

Hasar gören tesislerin yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Zeraatkar, halka da enerji tasarrufu tedbirlerine uymaları ve bu sayede yenileme çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Güney Pars doğal gaz sahası insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez vurulmuştu.

Saldırılarda, doğal gaz sahasının 3. ve 6. fazlarının hedef alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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