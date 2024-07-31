İran, Hamas liderinin suikasta uğramasına cevap vereceğini açıkladı

NEW İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." açıklamasında bulundu.
İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından, Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." ifadeleri kullanılarak, operasyonun "sert" ve suçluyu derinden pişmanlığa uğratacağı belirtildi.
Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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