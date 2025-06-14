İran Hava Sahası Uçuşlara Kapalı

İran, hava sahasının ikinci bir açıklamaya kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.

Buna göre, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla aksi belirtilene kadar tüm uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

İranlıların bu süre zarfında havaalanına gitmekten kaçınmaları ve gerekli bilgiler için takipte kalmaları istendi.

İran en son dün yaptığı duyuruda hava sahasının bugün saat 14.00'e kadar uçuşlara kapalı olacağını açıklamıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.