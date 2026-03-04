İran Hava Savunma Sistemi İHA'ları Düşürdü

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, yeni hava savunma sistemlerinin İsfahan kentinde bir Hermes ve bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

