İran Heyeti Burgenstock'a Ulaştı - Son Dakika
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İran Heyeti Burgenstock'a Ulaştı

İran Heyeti Burgenstock\'a Ulaştı
21.06.2026 10:27
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İran heyeti, ABD ile görüşmek üzere İsviçre'nin Burgenstock kentine ulaştı.

CENEVRE, 21 Haziran (Xinhua) -- Ortadoğu'da devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ile gerçekleştirilecek görüşmelere katılacak İran heyeti, cumartesi günü geç saatlerde İsviçre'nin Burgenstock kentine ulaştı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İran heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanarak, heyetin ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması kapsamında Burgenstock'a doğru hareket ettiğini belirtti.

Taraflar arasındaki geçici barış anlaşmasının uygulanmasına yönelik ilk müzakerelerin cuma günü yapılması planlanmış ancak ertelenmişti.

Kaynak: Xinhua

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