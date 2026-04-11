İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf

11.04.2026 13:19
ABD ile savaşı müzakere etmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden İran heyetinden müzakereler öncesi ilk fotoğraf geldi. Heyetin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinden önce yaptığı toplantıya ait bir kare basına servis edildi.

İran heyetinin ABD ile yürütülecek barış müzakereleri öncesinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirdiği temaslar dikkat çekerken, kritik görüşme öncesine ait bir toplantı karesi kamuoyuna yansıdı.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK KARE

İran heyeti, İslamabad’da temaslarını sürdürürken İran medyası, heyetin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yapacağı görüşme öncesinde gerçekleştirdiği toplantıya ait bir fotoğraf paylaştı.

Sızdırılan karede İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın toplantıda konuşma yaptığı görülürken, masada yer alan içecekler ve toplantıya katılan diğer yetkililerin not alması dikkat çekti. Görüntü, heyetin görüşme öncesinde kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüğünü ortaya koydu.

ABD ŞARTI KABUL KABUL ETTİ

İran heyeti başkanı Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Pakistan’daki temaslar öncesinde Lübnan’da ateşkes sağlanması gerektiğini belirtirken, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını da ön koşul olarak dile getirdi. İran basını da bu şartların kabul edilmesi halinde görüşmelerin başlayacağını aktardı.

ABD, İran’a ait dondurulmuş fonları serbest bırakma şartını kabul etti. İranlı yetkili, "İran'ın varlıklarının serbest bırakılması, Hürmüz'ün açılmasıyla bağlantılı. Tahran için bu iyi niyet testi ve kalıcı barış anlaşması konusunda kalıcı barış anlaşması konusunda ciddiyetin göstergesi" ifadelerini kullandı.

İran'ın uluslararası hesaplardaki dondurulmuş varlıklarının değerinin 100 milyar ile 120 milyar arasında olduğu hesaplanıyor.

ABD VE İRAN HEYETLERİ ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki İran heyeti, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Beyaz Saray, ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştüğünü duyurdu. 

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil edecek. Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor.

İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alacak. Tarafların doğrudan mı yoksa dolaylı olarak mı görüşecekleri de henüz netlik kazanmadı.

MASADA NELER VAR?

Görüşmelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanan Washington'ın 15 maddelik teklifinin yanı sıra İran'ın boğazın kontrolünü, boğazdan geçen gemiler için geçiş ücreti, tüm bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden 10 maddelik planın ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin önemli konularından biri de Lübnan. İsrail, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Hizbullah'ı hedef alan saldırılarına devam etmesi müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yönünde soru işaretlerine yol açmıştı. İran'ın ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasına yönelik ısrarı, masaya yatırılacak önemli noktalardan biri olacak.

