İran, Hürmüz Boğazı İçin Güvenlik Planı Onayladı - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı İçin Güvenlik Planı Onayladı

İran, Hürmüz Boğazı İçin Güvenlik Planı Onayladı
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İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için stratejik eylem planını onayladı.

TAHRAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'nın ve Körfez bölgesinin "güvenliğini ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak" amacıyla hazırlanan stratejik eylem planını genel hatlarıyla onayladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın pazar günü komisyonun sözcüsü Hasan Kaşkavi'ye dayandırdığı haberine göre, komisyon toplantısında ele alınan plan oy birliğiyle kabul edildi.

Kaşkavi, milletvekillerinin planın genel çerçevesini onaylamadan önce ilgili İranlı kurumların önerilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Haberde, planın resmi olarak 13 Temmuz'da meclise sunulduğu kaydedildi.

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği güvenliğine yönelik yeni bir rota belirlemek amacıyla birkaç haftadır müzakereler yürütüyor.

Kaynak: Xinhua

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Denizcilik, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı İçin Güvenlik Planı Onayladı - Son Dakika

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