İran, Hürmüz Boğazı'ndan 15 gemiyi geçirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 4'ü petrol tankeri 15 geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında 4 petrol tankerinin de aralarında bulunduğu 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği" belirtildi.

Açıklamada, gemilerin "düşman güçlerle" yapacağı her türlü işbirliğinin yakın bir güvenlik tehdidi sayılacağı ve gereken şekilde müdahale edileceği uyarısında bulunuldu.