İran Hürmüz Boğazı'nı Kapatmadığını İddia Ediyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, konuya ilişkin bilgi verdi.

Haydari, "Bizi Hürmüz Boğazını kapatmakla eleştiriler gerçeği yansıtmıyor. Biz kapatmadı ki ABD kapattı. Hürmüz Boğazı savaşımızın küçük bir unsurudur. Başka birçok seçeneğe sahibiz. Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık, uluslararası protokollere uyan gemiler seyirlerine devam ediyor." dedi.

"ABD petrol tankeri füzeyle vuruldu"

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde ABD petrol tankerini füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir "füzeyle vurduğu ABD petrol tankerinin alev aldığını ve yanmaya devam ettiğini" aktardı.

Uluslararası yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde, savaş zamanı Hürmüz Boğazı'ndan geçişin kontrolünün İran'a ait olduğunu ileri süren Devrim Muhafızları, "ABD, İsrail, Avrupa ülkeleri ve destekçilerinin askeri veya ticari gemilerine geçiş izni verilmeyeceği, tespit edilmeleri durumunda kesinlikle hedef alınacaklarını" kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını ifade etmişti.