İran Hürmüz Boğazı'nı Kapattı - Son Dakika
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İran Hürmüz Boğazı'nı Kapattı

08.07.2026 18:35
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İran, olası ABD saldırısına karşı Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını ve sert yanıt vereceğini duyurdu.

İran'ın, olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi.

İran devlet televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İran'ın olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağını ve saldırılara şiddetli karşılık vereceğini söyledi.

Söz konusu kaynak, son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığını ve yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiğini ifade ederek, İran'ın, Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğunu aktardı.

Ayrıca İran'ın, hedef bankasını güncellediğini ve uğradığı her saldırıya misli ile karşılık vereceğini vurgulayan kaynak, mutabakat zaptına göre, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin İran'ın belirlediği düzenlemeler kapsamında gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

İlgili kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamaları ile hiçbir kazanım elde edemeyeceğini ve müzakereleri de kesinlikle kaybedeceğini savunarak, "Her türlü tehdide güçlü bir karşılık verilecektir. İran, ABD ile bölgedeki ortakları arasında hiçbir ayrım yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Hürmüz Boğazı'nı Kapattı - Son Dakika

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