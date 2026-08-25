İran Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti - Son Dakika
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İran Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti

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İran, Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan aracılığıyla ABD'ye iletti.

İran müzakere ekibine yakın bir kaynak, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir aracılığıyla ABD'ye ilettiğini aktardı.

Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynak, Münir'in ziyaretinin ABD'den gelen bir tehdit mesajını iletme amacı taşımadığını belirterek, ziyaretin müzakerelerin önünü açmayı ve İran'ın şartları ile tutumunu ABD tarafına aktarmayı amaçladığını belirtti.

Kaynak, Münir ile gerçekleştirilen görüşmelerde İran'ın tutumunun Pakistan tarafına açık şekilde iletildiğini ifade etti.

İran'ın şartları arasında, ABD'nin İslamabad Mutabakatı'na geri dönmesi ve mutabakat hükümlerini uygulaması da bulunuyor.

Bu kapsamda İran'ın, Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeleri içeren 5. maddenin uygulanmasını talep ettiği ve şartlarını Pakistanlı yetkili aracılığıyla Washington'a iletmeye çalıştığı belirtildi.

İslamabad Mutabakatı'nın 5. maddesinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için düzenlemeler yapması ve Boğaz'ın gelecekteki yönetimi ile denizcilik hizmetleri konusunda Umman'la görüşmesi öngörülüyor.

İslamabad'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan heyette yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, resmi temasları kapsamında dün Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti - Son Dakika
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