İran: Hürmüz'deki Düzen Geri Döndürülemez

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, Hürmüz Boğazı'nda oluşturdukları yeni düzenin artık "geri döndürülemez" olduğunu savunarak, ABD'nin mevcut durumu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde "çok daha büyük bedeller ödeyeceğini" ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ekreminia, başkent Tahran'ın Çitger semtinde düzenlenen bir toplantıda konuştu.

Bu süreçte halkın desteğini takdir eden Ekreminia, "Düşmanın İran milletine karşı bir stratejisi yok. Amerikalı yetkililerin öfkesi, anlaşmazlıkları ve çelişkili açıklamaları, asılsız tehditlerle birlikte, İran'a karşı savaştaki çaresizliklerini ve acziyetlerini gösteriyor." dedi.

Konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Ekreminia, "Bugün Hürmüz Boğazı'nda İran düzeni hakimdir ve İran Silahlı Kuvvetleri bu düzen tam olarak kurulana kadar dimdik duracaktır. Bu yolda silahlı kuvvetler hem güçlü bir motivasyona ve iradeye hem de gerekli savunma kapasitesine sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda İran'ın oluşturduğu yeni düzenin artık "geri döndürülemez" olduğunu dile getiren Ordu Sözcüsü, "ABD'nin mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği yok ve aksi takdirde geçmiştekinden çok daha büyük bedeller ödeyecektir." ifadelerini kullandı.