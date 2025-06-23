İran\'ın ABD Üslerine Saldırısı

İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.
İran devlet televizyonu IRIB'de, "Fetih Müjdesi" ismi verilen saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.
İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail basını ise İran'ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.
ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.
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