İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde, İran lideri Hamaney için taziye defteri açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde, İran lideri Hamaney için taziye defteri açıldı

İran\'ın Ankara Büyükelçiliğinde, İran lideri Hamaney için taziye defteri açıldı
04.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye defteri açtı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye defteri açtı.

Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalamaya gelenleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade karşıladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve parti yetkilileri, Hamaney için açılan taziye defterini imzaladı.

Büyükelçi Habibullahzade ile görüşen Arıkan, hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, taziye defterindeki yazısında "Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in bölgemizdeki emperyalist ve siyonist tehditlere karşı sergilediği kararlı duruş ve cesaret, geride bıraktığı en kıymetli mirastır. Bu miras zulme karşı direnişin, inanç ve kararlılığın sembolü olarak yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da taziye defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Topsakal, "(ABD-İsrail'in) Hiçbir hukuka dayanmadan ve Amerika'daki hukuka da dayanmadan İran'a savaş açtığını, İran'ın dini reisi ve üst düzey görevlilerini şehit ettiğini duyduk ve olaya dost, arkadaş olarak çok üzüldük." dedi.

Topsakal, bölgedeki gelişmelerin yalnızca İran'ı değil, küresel dengeleri de tehdit ettiğini belirterek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunduğunu anımsattı.

Saldırılarda hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda 150'den fazla öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğine hatırlatan Topsakal, "Savaşın artık askerlerin arasında olmadığını da görüyoruz. Bütün çocukların ve kadınların da bu savaşlarda şehit edildiğini görüyoruz ve sadece İran'da da değil, Irak'ta, Suriye'de ve bütün bölgeye de bu savaşı İsrail'in yaydığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Topsakal, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi temsilen taziyeye katıldığını belirterek "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir dost ve kardeş ülke olan İran'ın yanında olduğumuzu göstermek için bugün burada taziyeye geldik." dedi.

Bölgede istikrar ve barışın sağlanması çağrısında bulunan Topsakal, "Etraftaki diğer ülkeler, İran ve saldırıya uğrayan ülkelerin yanında olur ve dünyada yeni bir düzen, huzur, barış ve istikrar gelir. Biz bunu umuyoruz ve bu konuda çalışacağımızı barışa, huzura ve ülkemizin ve etrafındaki komşuların selamet için çalışma niyetimizi burada göstermek istiyoruz ve gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Topsakal, açılan taziye defterine yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in şehit edilmesini, MHP (olarak) kınıyor, dost ve kardeş ülke İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkına başsağlığı diliyoruz. ABD ve İsrail'in hiçbir hukuk ve kanun dinlemeden açtığı savaşlar sonucu binlerce çocuk, masum insan hayatlarını kaybetmekte, dünyamız gittikçe karanlığa sürüklenmektedir. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de belirttiği üzere Türkiye ve Türk halkı bu zor günde İran ve İran halkının yanındadır."

Ankara'da mukim çok sayıda diplomatik misyon temsilcisinin imzaladığı taziye defterinin 6 Mart'a kadar açık olacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Ayetullah Ali Hamaney, Ankara, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde, İran lideri Hamaney için taziye defteri açıldı - Son Dakika

Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
Rakipleri gol atsın diye yere atan oyuncular için harekete geçildi Rakipleri gol atsın diye yere atan oyuncular için harekete geçildi

15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:53
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü Gerçek sonradan ortaya çıktı
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
14:37
MSB: İran’dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
13:58
CHP lideri Özel’in açılışa damga vuran “Oruç“ diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
CHP lideri Özel'in açılışa damga vuran "Oruç" diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:13:54. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde, İran lideri Hamaney için taziye defteri açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.