İran\'ın Ankara Büyükelçiliğinde, İran lideri Hamaney için taziye defteri açıldı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye defteri açtı.

Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalamaya gelenleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade karşıladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve parti yetkilileri, Hamaney için açılan taziye defterini imzaladı.

Büyükelçi Habibullahzade ile görüşen Arıkan, hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, taziye defterindeki yazısında "Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in bölgemizdeki emperyalist ve siyonist tehditlere karşı sergilediği kararlı duruş ve cesaret, geride bıraktığı en kıymetli mirastır. Bu miras zulme karşı direnişin, inanç ve kararlılığın sembolü olarak yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da taziye defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Topsakal, "(ABD-İsrail'in) Hiçbir hukuka dayanmadan ve Amerika'daki hukuka da dayanmadan İran'a savaş açtığını, İran'ın dini reisi ve üst düzey görevlilerini şehit ettiğini duyduk ve olaya dost, arkadaş olarak çok üzüldük." dedi.

Topsakal, bölgedeki gelişmelerin yalnızca İran'ı değil, küresel dengeleri de tehdit ettiğini belirterek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunduğunu anımsattı.

Saldırılarda hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda 150'den fazla öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğine hatırlatan Topsakal, "Savaşın artık askerlerin arasında olmadığını da görüyoruz. Bütün çocukların ve kadınların da bu savaşlarda şehit edildiğini görüyoruz ve sadece İran'da da değil, Irak'ta, Suriye'de ve bütün bölgeye de bu savaşı İsrail'in yaydığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Topsakal, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi temsilen taziyeye katıldığını belirterek "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir dost ve kardeş ülke olan İran'ın yanında olduğumuzu göstermek için bugün burada taziyeye geldik." dedi.

Bölgede istikrar ve barışın sağlanması çağrısında bulunan Topsakal, "Etraftaki diğer ülkeler, İran ve saldırıya uğrayan ülkelerin yanında olur ve dünyada yeni bir düzen, huzur, barış ve istikrar gelir. Biz bunu umuyoruz ve bu konuda çalışacağımızı barışa, huzura ve ülkemizin ve etrafındaki komşuların selamet için çalışma niyetimizi burada göstermek istiyoruz ve gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Topsakal, açılan taziye defterine yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in şehit edilmesini, MHP (olarak) kınıyor, dost ve kardeş ülke İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkına başsağlığı diliyoruz. ABD ve İsrail'in hiçbir hukuk ve kanun dinlemeden açtığı savaşlar sonucu binlerce çocuk, masum insan hayatlarını kaybetmekte, dünyamız gittikçe karanlığa sürüklenmektedir. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de belirttiği üzere Türkiye ve Türk halkı bu zor günde İran ve İran halkının yanındadır."

Ankara'da mukim çok sayıda diplomatik misyon temsilcisinin imzaladığı taziye defterinin 6 Mart'a kadar açık olacağı bildirildi.