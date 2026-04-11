İran'ın Asimetrik Stratejisi ABD Hava Gücünü Nasıl Kısıtlıyor?

İran, ABD'nin büyük hava gücünü 'nefes alamaz' bir duruma getirmek için asimetrik bir strateji benimsedi. Milyar dolarlık F-35 jetlerini avlamak yerine, ucuz dronlar kullanarak tanker uçaklarını, AWACS radar sistemlerini ve üs altyapısını hedef almayı seçti. 'Uçağı değil, sistemini vur' yaklaşımıyla Amerikan hava gücüne ağır darbeler indirdi. War on the Rocks'un raporuna göre, bu yöntem gökyüzündeki güç dengesini köklü bir şekilde değiştirdi.

İran, doğrudan jetlere kafa tutmanın zorluğunu görünce taktiklerini değiştirdi. Pentagon'u şaşırtan bu strateji, tanker uçakları, radar istasyonları ve üs altyapısını vurarak F-35 gibi jetleri hareketsiz bırakmayı başardı. Orta Doğu'daki gerilimde, İran'ın 'Asimetrik Karşı Hava' stratejisi, Amerikan hava gücünü önemli ölçüde kısıtlıyor. War on the Rocks'un analizine göre, İran tarihin en kapsamlı asimetrik hava savunma operasyonlarından birini yürütüyor.

İran'ın stratejisi üç temel ayağa dayanıyor: yakıt hatlarına darbe vurarak jetlerin menzilini kısaltmak, AWACS radar sistemlerini hedef alarak hava filolarını savunmasız bırakmak, ve pistler ile altyapıyı kilitleyerek operasyonları durdurmak. Bu maliyet odaklı yaklaşım, basit dron veya füzelerle milyarlarca dolarlık lojistik ağları etkisiz hale getiriyor. ABD ordusu, kayıpları kabullenmek veya uçaklarını uzaklaştırmak zorunda kalarak hava gücünü sınırlıyor. İran hava üstünlüğü kazanmasa da, 'hava inkarı' yaratarak düşmanın etkinliğini zorlaştırıyor.

Bu askeri tıkanıklık, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki barış görüşmelerini de etkiliyor. Washington'ın jetlerini havada tutmakta ve üsleri korumakta yaşadığı güçlükler nedeniyle masada daha esnek bir tutum sergilemesi bekleniyor. İki haftalık ateşkesin kalıcı barışa dönüşüp dönmeyeceği bu görüşmelerin sonucuna bağlı görünüyor. İran'ın sistematik ve düşük maliyetli yaklaşımı, modern çatışmalarda lojistiğin hayati önemini vurguluyor.