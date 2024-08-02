İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı'nın Orta ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yaylakent Birlik Camisi'nde cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
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