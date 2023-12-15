 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'ın güneydoğusunda polis merkezine düzenlenen saldırıda 11 polis öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'ın güneydoğusunda polis merkezine düzenlenen saldırıda 11 polis öldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentindeki bir polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 11 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran\'ın güneydoğusunda polis merkezine düzenlenen saldırıda 11 polis öldü
15.12.2023 - 10:04,
Abone Ol

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentindeki bir polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 11 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Sistan-Beluçistan Valiliği gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "Rask'ta polis merkezine düzenlenen terör saldırısında 11 kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca polislerle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, saldırıyı ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde varlık gösteren, "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sistan, İran, Saldırı, Güvenlik, Terör, Ölüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın güneydoğusunda polis merkezine düzenlenen saldırıda 11 polis öldü - Son Dakika


10:03
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15
Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı

Son Dakika
10:03 Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez objektif karşısına geçti
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
07:30 7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: İran'ın güneydoğusunda polis merkezine düzenlenen saldırıda 11 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement