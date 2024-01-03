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İran'ın Kirman Valisi: Patlamalar Kesinlikle Terör Saldırısı - Son Dakika
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İran'ın Kirman Valisi: Patlamalar Kesinlikle Terör Saldırısı

İran'ın Kirman Valisi Muhammed Mehdi Fedakar, Kirman'da meydana gelen patlamaların kesinlikle terör saldırısı olduğunu belirtti. Patlamaların güvenlik kontrol noktalarının dışında gerçekleştiğini ifade eden Fedakar, olayda 103 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Henüz herhangi bir örgüt saldırıyı üstlenmezken, patlamaların Kasım Süleymani'nin mezarının yakınında meydana geldiği biliniyor.

İran\'ın Kirman Valisi: Patlamalar Kesinlikle Terör Saldırısı
03.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:37
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İran'ın Kirman Valisi Muhammed Mehdi Fedakar, eyaletteki olayın "kesinlikle terör saldırısı" olduğunu ve patlamaların güvenlik kontrol noktalarının dışında gerçekleştiğini belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kirman Valisi Fedakar, saldırının ayrıntılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Fedakar, "Olay kesinlikle terör saldırısıdır. Şuna kadar 103 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Patlamalar kontrol noktasının dışında meydana geldi." dedi.

İki patlamanın 15 dakika arayla farklı yerlerde gerçekleştiğine işaret eden Fedakar, olay yerinin Kasım Süleymani'nin mezarına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğunu aktardı.

Kirman'daki terör eylemini şu ana kadar herhangi bir örgüt üstlenmedi.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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