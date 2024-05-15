İran\'ın Meşhed kentinde sel: 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişi yaşamını yitirdi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meşhed kentinde bugün öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından sel meydana gelirken, araçlarında mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Şiddetli yağışın bir ilçe ile 8 köye de ciddi zarar verdiği kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin bazı bölgelerinde yolların kapandığı, araçların su altında kaldığı ve bazı vatandaşların araçlarını kendi imkanları ile sudan çıkarmaya çalıştığı görüldü.
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