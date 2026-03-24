İran'ın Misillemesi: İsrail'de Yaralılar Var

ABD- İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın, İsrail'in güneyini hedef alan misillemesinin ardından bölgedeki bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) çevresi ile Gazze Şeridi sınırındaki bazı noktalarda sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bazı noktalara füze parçalarının düştüğünü, Birüssebi'deki Nevatim Hava Üssü çevresinde bir Bedevi bölgesine isabet eden füze parçaları nedeniyle yaralananlar olduğunu aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise İran füzelerine ait parçaların düşmesi nedeniyle 1'i orta, 3'ü hafif olmak üzere 4 kişinin yaralandığını, hafif yaralılardan ikisinin çocuk olduğunu bildirdi.

Açıklamada yaralılara müdahale edildiği aktarıldı.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Bedevi Araplar, bölgedeki sığınakların yetersiz olduğunu belirterek İsrail yönetimini ayrımcılıkla eleştiriyor.