İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde askeri tesis ve polis karakollarına saldırılar düzenlendi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı saldırılar düzenlendiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.
Merhameti, daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların ardından karşılık verilmesiyle çıkan çatışmalarda 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi. Saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğü aktarıldı.
Sistan-Beluçistan eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Rıza Dilberi, saldırganların tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar Çabahar'da teröristlere yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti.
???????Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.
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