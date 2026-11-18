İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Zahidan'da Besic mensubu saldırıda öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yarı resmi Fars Haber Ajansının aktardığına göre, İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Zahidan kentindeki saldırıda bir Besic mensubu yaşamını yitirdi. Ajans, saldırıyı ABD ve İsrail adına hareket ettiği öne sürülen silahlı bir grubun düzenlediğini iddia etti.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü güvenlik gücü Besic'e mensup bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde Pir Muhammed Şebehş isimli Besic mensubu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Haberde, saldırının ABD ve İsrail adına hareket ettiği öne sürülen silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?