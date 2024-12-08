İran'ın Suriye İhracat Hedefi İmkansızlaştı - Son Dakika
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İran'ın Suriye İhracat Hedefi İmkansızlaştı

İran, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle 500 milyon dolarlık ihracat hedefinin ulaşılmaz olduğunu belirtti.

08.12.2024 12:47
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İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Abdulemir Rebihavi, Suriye'deki son gelişmelerden dolayı bu yılki 500 milyon dolar ihracat hedefinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Rebihavi, Suriye'deki gelişmelerin iki ülke ticaretine muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Rebihavi, "Suriye'de son haftalarda önemli değişiklikler yaşandı ve bu gelişmeler, bu ülkedeki beklentilerimizin gerçekleşmesini engelledi. Bu durum, İran'ın Suriye'ye 500 milyon dolarlık ihracat hedefini imkansız hale getirdi." dedi.

İran ile Esed rejimi arasında 2011 yılından sonra çeşitli ticari anlaşmalar yapılmıştı. Tahran'da geçen yıl yapılan Ekonomik İşbirliği Yüksek Ortak Komisyon Toplantısı'nda tüm malların sıfır gümrük tarifesiyle ticaretine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Suriye İhracat Hedefi İmkansızlaştı - Son Dakika

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