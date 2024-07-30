İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yemin etti - Son Dakika
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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yemin etti

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, Meclis'te yemin ederek ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Yemin törenine 86 ülkeden temsilci ve Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Pezeşkiyan, genç nesil, kadınlar ve kız çocuklarına saygıyı yeniden tesis etmek için çalışacaklarını belirtti ve ulusal birlik hükümeti olacaklarını vurguladı. Ayrıca, dış politikada ulusal çıkarların güvence altına alınması, ekonomik kalkınma ve insan haklarının korunmasının hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

30.07.2024 18:47
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İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te yemin etti.

Mecliste düzenlenen yemin törenine 86 ülkeden temsilcinin yanı sıra İran'ın üst düzey askeri ve sivil yetkilileri katıldı.

Törende, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin yaptığı konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim huzurunda yemin metnini okudu.

Yemin ettikten sonra Meclis kürsüsünde konuşma yapan Pezeşkiyan, "Özellikle görmezden gelinerek, rahatsız edilen genç nesile, kadınlara ve kız çocuklarına saygıyı yeniden tesis etmeliyiz. Bu yolda başta yasama ve yargı erkleri olmak üzere, yönetim kurumlarının tüm unsurlarının desteğine ve yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Halkın sorunlarına odaklanacağını, dönüşüm ve değişim isteklerine kulak vereceğini belirten Pezeşkiyan, hükümetinin ulusal birlik hükümeti olacağını ve ülkenin çıkarlarını her şeyden üstün tutacağını vurgulayarak, "Her ne kadar uzmanların raporları mevcut durumun karmaşık olduğunu gösterse de Allah'ın yardımı ve İran'ın insani kapasitesine güvenmek her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi mümkün kılmaktadır." diye konuştu.

Bu doğrultuda Anayasa'ya ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayladığı politikalara bağlı kalacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Ulusal birlik, sadece bencillik temelinde oluşan farklılıklardan vazgeçip, bu vizyonu gerçekleştirmek için el ele vermektir. Halkımız bu seçimde bundan başka bir şey istemedi. Şu ana kadar kenarda bırakılmış olanlara katılım olanağını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, hükümeti döneminde ülkesinin dış politika tercihleri konusunda ise şunları söyledi:

"Ulusal çıkarların güvence altına alınması, halkın güvenliğinin korunması, ekonomik kalkınma, insanların yaşam kalitesinin artırılması hükümetimin dış politikasının en önemli hedefleri olacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için dünyayla yapıcı ve dengeli etkileşim ve insan haklarının korunması hükümetin gündeminin ilk sıralarında yer alacak."

İran'ın komşu ülkelerle ilişkilere öncelik vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Hükümetimin dış politikasının önceliği komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmektir. Komşu ülkeler değerli kaynaklarını gerilim ve aşındırıcı rekabetlerle israf etmemelidir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın dünya ile ekonomik ilişkilerinin normalleşmesi ve gerilimlerin azaltılması için müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları ve ABD'nin Tel Aviv'e desteğine de değinen Pezeşkiyan, " Gazze'de çocukları öldürmek için silah sağlayanlar, başkalarına insanlığı ve hoşgörüyü öğretemezler. Kadınlarla ve çocuklarla savaşan, üzerlerine bomba yağdıran bir rejime desteği dünyada hiçkimse kabul etmez." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'ın İsrail ile ilgili konuşması sırasında İranlı yetkililer "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yemin etti - Son Dakika

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