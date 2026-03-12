İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney: "Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam etmelidir"

İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra ilk mesajını yayımladı.

Mücteba Hamaney'in mesajı devlet televizyonunda sunucu tarafından okunurken yeni liderin görüntüsü ve sesine yer verilmedi.

Hamaney, mesajında ülkesinin haksız yere saldırıya uğradığını söyleyerek, "Düşmanın yolunu ezici darbelerle kapatan ve onları sevgili vatanı ele geçirme ve muhtemelen bölme yanılsamasından kurtaran cesur savaşçılarımıza içten şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetlerine seslenen Hamaney, halkın "etkili ve pişman edici savunmaya" devam edilmesini istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kozu da kesinlikle devam ettirilmelidir. Düşmanın az deneyime sahip olduğu ve son derece savunmasız olacağı diğer cephelerin açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Savaş durumunun devam etmesi halinde ve çıkarların gözetilmesi esasına göre bu cepheler aktif hale getirilecektir."

Hamaney ayrıca, toplumsal birliğin sağlanması adına ihtilaflardan vazgeçilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Bu koltuğa oturmak çok ağır bir iştir. Millet birliğini korumalıdır." dedi.

"Üslerden saldırı geldiği sürece ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar devam edecek" mesajı"

İran'ın bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine saldırısı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hamaney, "15 ülke ile komşuluğumuz var ancak düşman bazı ülkelerde askeri üslere sahip. Bize yapılan son saldırılarda bu üsler kullanılmıştır ve biz de o üsleri hedef aldık. Eğer o üsler kullanılmaya devam ederse aynı şekilde karşılık vermeyi sürdüreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Hamaney, söz konusu ülkelere ABD üslerini kapatma çağrısı yaparak, şöyle devam etti:

"Bu ülkeler, sevgili vatanımıza saldıranlar ve halkımızın katilleri karşısındaki tutumlarını açıkça ortaya koymalıdır. Onlara tavsiyem, söz konusu üsleri mümkün olan en kısa sürede kapatmalarıdır. Çünkü artık Amerika'nın güvenlik ve barış sağlama iddiasının gerçekte bir yalandan ibaret olduğunu anlamış olmaları gerekir."

Bu adım, onların kendi halklarıyla bağlarını güçlendirmelerine de yardımcı olacaktır zira halklarının büyük bölümü kibir cephesini ve onun aşağılayıcı davranışlarını desteklemekten memnun değildir. Aynı zamanda bu, ülkelerin zenginliğini ve gücünü artıracaktır."

İran'ın yeni lideri Hamaney, savaş tazminatı olarak "düşmandan" talepte bulunacaklarını da belirterek, "Şehitlerimizin kanının intikamını almaktan vazgeçmeyeceğiz. Düşmandan tazminat talep edeceğiz ve eğer reddederse, belirlediğimiz miktarda malına el koyacağız, bu da mümkün değilse, aynı miktarda malını yok edeceğiz." diye konuştu.

Hamaney ayrıca mesajında, Uzmanlar Meclisi'nin yeni İran liderinin seçilmesine dair aldığı nihai kararı, tıpkı halk gibi kendisinin de televizyondan öğrendiğini aktardı.