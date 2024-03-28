İran, Irak'a gaz ihracatı için sözleşme süresini beş yıl uzattı - Son Dakika
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İran, Irak'a gaz ihracatı için sözleşme süresini beş yıl uzattı

İran, Irak'a gaz ihracatı için yaptığı sözleşmenin süresini beş yıl daha uzattı. İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni ve Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadel tarafından imzalanan anlaşma ile İran, petrol ve benzin karşılığında günlük 50 milyon metreküpe kadar doğalgaz tedarik edecek. İran, dünyada Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alan 1.203 trilyon fit küp kanıtlanmış doğalgaz rezervine sahip.

28.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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TAHRAN, 28 Mart (Xinhua) -- İran, Irak'a gaz ihracatı için yaptığı sözleşmenin süresini Çarşamba günü beş yıl daha uzattı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, sözleşmenin yenilenmesine ilişkin anlaşma Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni ve Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadel tarafından imzalandı.

Anlaşma uyarınca İran, petrol ve benzin karşılığında Irak'taki elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılamak üzere günlük 50 milyon metreküpe kadar doğalgaz tedarik edecek.

ABD merkezli haftalık Oil & Gas Journal dergisine göre, Aralık 2021 itibarıyla 1.203 trilyon fit küp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunan İran, dünyada Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Rusya, İran, Irak, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Irak'a gaz ihracatı için sözleşme süresini beş yıl uzattı - Son Dakika

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