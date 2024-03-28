İran, Irak'a gaz ihracatı için sözleşme süresini beş yıl uzattı

TAHRAN, 28 Mart (Xinhua) -- İran, Irak'a gaz ihracatı için yaptığı sözleşmenin süresini Çarşamba günü beş yıl daha uzattı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, sözleşmenin yenilenmesine ilişkin anlaşma Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni ve Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadel tarafından imzalandı.
Anlaşma uyarınca İran, petrol ve benzin karşılığında Irak'taki elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılamak üzere günlük 50 milyon metreküpe kadar doğalgaz tedarik edecek.
ABD merkezli haftalık Oil & Gas Journal dergisine göre, Aralık 2021 itibarıyla 1.203 trilyon fit küp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunan İran, dünyada Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
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