İran İslam Devrimi'nin 47. Yıl Dönümü Resepsiyonu

11.02.2026 22:47
İran'ın Trabzon Başkonsolosluğu, zaferinin 47. yılı için resepsiyon düzenledi, ilişkiler vurgulandı.

İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunca "İran İslam Devrimi zaferinin 47. yıl dönümü" resepsiyonu gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Yomra ilçesinde bir otelde düzenlenen resepsiyonda, İran ve Türkiye'nin sahip olduğu köklü medeniyet birikimi ve ortak kültürel bağların anlam taşıdığını söyledi.

Gülay, iki kadim komşu ülkenin ilişkilerini her zaman saygı ve işbirliği temelinde şekillendirdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz coğrafyamızda barışın, istikrarın ve yapıcı diyaloğun hakim olması halkımızın ortak menfaatlerindendir. Günümüz dünyasında sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesi, ortak refahın ve güven ortamının güçlendirilmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Atılacak her adımın bölgemizde kalıcı barışın ve karşılıklı güvenin tesisine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati de İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin örnek teşkil ettiğini belirtti.

Mohebati, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti'ne barış, istikrar, ilerleme ve refah dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Yüksel, Diplomasi, Trabzon, Güncel, Gülay, İran, Son Dakika

