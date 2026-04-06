İran, İsrail Füzesi Hava Savunmasıyla Engellendi

İran, İsrail'e ait 450 kilogram savaş başlığı taşıyan bir seyir füzesinin hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurdu.
İran devlet televizyonunun, ordunun açıklamasına dayandırdığı haberde, "İsrail'e ait gelişmiş bir AGM-58-B seyir füzesi, İran'ın batısında Gültepe (Hemedan eyaletine bağlı kasaba) semalarında ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından önlenerek imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Vurulan seyir füzesine ait olduğu iddia edilen görüntüler ülke medyasında yayımlandı.
