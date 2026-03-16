İran, İsrail Hedeflerine Saldırdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsrail Hedeflerine Saldırdı

16.03.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' kapsamında İsrail ve Erbil'deki gruplara saldırılar düzenledi.

İran, İsrail'in Güney Bölgesi Komutanlığı, İsrail'in Rafael şirketinin füze depoları ve Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde İran karşıtı faaliyetler yürüten grupları füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 56. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 56. dalgası, Güney Bölge Destek Komutanlığı ve stratejik Rafael füze deposuna karşı gerçekleştirildi. Aynı zamanda, Devrim Muhafızları Ordusunun insansız hava aracı birimi de Erbil'deki karşıt grupların mevzilerine ölümcül saldırılar düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 18:00:54. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.